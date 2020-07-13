ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В результаті вибуху на кораблі ВМС США постраждала 21 людина

США, Сан-Дієго, Понеділок 13 липня 2020 03:33
В результаті вибуху на кораблі ВМС США постраждала 21 людина
Автор: Надія Собенко

Від палаючого корабля до інших причалів були евакуйовані кораблі USS Fitzgerald і USS Russell

В результаті вибуху на кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго постраждала 21 людина. Серед них 17 моряків і четверо цивільних осіб

Про це в Twitter повідомляє командування надводними силами ВМС США.

"Сімнадцять моряків і четверо цивільних осіб перебувають на лікуванні у місцевій лікарні з травмами, які не становлять загрози для життя", - йдеться в повідомленні.

В даний момент весь екіпаж евакуйований з корабля. До гасіння пожежі залучено пожежні кораблі.

"З усіма кораблями в порту були встановлені контакти і направлені пожежні команди для надання можливої допомоги в гасінні пожежі", - повідомили в командуванні.

Крім того, за даними командування, від палаючого корабля до інших причалів були евакуйовані кораблі USS Fitzgerald і USS Russell.

Нагадаємо, на базі Військово-морських сил США в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на десантному кораблі USS Bonhomme Richard сталася пожежа, повідомлялося про кілька постраждалих.

Також повідомлялося, що 6 грудня 2019 року на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина, в результаті якої чотири людини загинули, ще сім людей отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати АмерикипожежакорабльВМС США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся