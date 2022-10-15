Словно кадры Первой мировой: Минобороны показало видео с позиций под Бахмутом
В Министерстве обороны Украины показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Украины.
"Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве под Верденом, или на Сомме. Речь идет об окопах у Бахмута Донецкой области, которые украинская пехота несколько месяцев удерживает под шквальным огнем оккупантов", - говорится в сообщении.
No, this is not footage from Sam Mendes' new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022
Напомним, что сегодня Зеленский заявил, что в последние дни продолжаются активные боевые действия на разных направлениях. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.
Также сообщалось, что военнослужащие отдельного разведывательного батальона морской пехоты уничтожили две самоходные артиллерийские установки оккупантов.
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