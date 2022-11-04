Ротация МАГАТЭ. На ЗАЭС прибыла новая группа экспертов, - Гросси

Новая группа из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии прибыла 3 ноября на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Специалисты заменили четырех колег, работавших на площадке в течение четырех недель. Новая команда станет третьей на ЗАЭС за последние два месяца.

"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон несколько часов назад, мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий", - отметил Гросси.

Он поблагодарил коллег "за их решительность и смелость в выполнении важных мер безопасности и гарантий на ЗАЭС".