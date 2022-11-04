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Ротація МАГАТЕ. На ЗАЕС прибула нова група експертів, - Гроссі

Фото: На ЗАЕС прибула нова група експертів (twitter.com/iaeaorg)
Автор: Олег Васьків

Нова група з чотирьох експертів Міжнародного агентства з атомної енергії прибула 3 листопада на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Фахівці замінили чотирьох колег, які працювали на майданчику протягом чотирьох тижнів. Нова команда стане третьою на ЗАЕС за останні два місяці.

"Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін кілька годин тому ми змогли успішно провести ротацію персоналу на Запорізькій атомній електростанції. Їхня присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій", - зазначив Гроссі.

Він подякував колегам "за їхню рішучість і сміливість у виконанні важливих заходів безпеки та гарантій на ЗАЕС".

Нагадаємо, раніше Гроссі розповідав що у переговорах щодо створення зони безпеки довкола Запорізької АЕС є прогрес. Однак до цього процесу навряд чи зможуть залучити миротворців ООН.

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