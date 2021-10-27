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Кадрові перестановки в Кабміні: голів 5 міністерств можуть замінити

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 13:25
Кадрові перестановки в Кабміні: голів 5 міністерств можуть замінити Фото: голів 5 міністерств можуть замінити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У Раді планують замінити керівників 5 міністерств. Крім Міністерства навколишнього середовища, глава якого вже написав заяву про відставку, депутати також проведуть ротації ще чотирьох членів уряду.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в президентській команді.

Планується ротація в Міноборони, куди перейде Олексій Резніков. Його місце в Мінреінтеграції може зайняти Ірина Верещук.

Також планується відставка віце-прем'єра-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського і віце-прем'єра з економіки Олексія Любченка.

При цьому він уточнив, що відставку міністра соцполітики, яку раніше обмірковували в президентській команді, поки вирішили не форсувати.

Джерело сумнівається, що всі п'ять ротацій в Кабміні вдасться провести за один пленарний тиждень.

Нагадаємо, Резніков може очолити Міноборони.

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Кабінет Міністрів України
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