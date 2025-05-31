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Ротань забирает в "Полесье" лидеров "Александрии"

Житомир, Суббота 31 мая 2025 13:10
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Ротань забирает в "Полесье" лидеров "Александрии" Фото: Георгий Ермаков (ФК "Александрия")
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань готовит первые трансферы на новом месте. "Стаю" пополнят бывшие подопечные наставника в "Александрии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside UPL.

Кто присоединится к "стае"

Речь идет, прежде всего, о голкипере Георгии Ермакове и защитнике Александре Мартынюке.

Ермаков принадлежит израильскому "Маккаби" из Хайфы, однако еще не сыграл за этот клуб ни одного матча. Летом прошлого года израильский клуб приобрел футболиста у "Александрии" за 100 тысяч евро, но оставил его в составе "горожан" на правах аренды.

"Маккаби", который пока что не рассчитывает на 23-летнего украинца, как на основного голкипера, может рассмотреть вариант с его арендой в "Полесье". Хотя интерес к вратарю молодежной сборной Украины есть также со стороны болгарского "Лудогорца".

Относительно флангового защитника Мартынюка, который на днях получил дебютный вызов в национальную сборную Украины, на него, кроме житомирцев, претендует "Металлист 1925". Отметим, что в межсезонье к харьковчанам присоединится полузащитник "Александрии" Иван Калюжный.

Третьим потенциальным новичком "волков" из состава серебряных призеров ЧУ-2024/25 является португальский защитник Мигел Кампуш. Он уже попрощался с "Александрией": его контракт с клубом истекает 30 июня этого года.

43-летний специалист Руслан Ротань покинул тренерский мостик "Александрии" 29 мая. В тот же день он официально возглавил "Полесье" из Житомира.

Ранее назвали потенциальных соперников "Шахтера" в Лиге Европы.

Также стали известны все потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

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