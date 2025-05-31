Ротань забирает в "Полесье" лидеров "Александрии"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside UPL .

Кто присоединится к "стае"

Речь идет, прежде всего, о голкипере Георгии Ермакове и защитнике Александре Мартынюке.

Ермаков принадлежит израильскому "Маккаби" из Хайфы, однако еще не сыграл за этот клуб ни одного матча. Летом прошлого года израильский клуб приобрел футболиста у "Александрии" за 100 тысяч евро, но оставил его в составе "горожан" на правах аренды.

"Маккаби", который пока что не рассчитывает на 23-летнего украинца, как на основного голкипера, может рассмотреть вариант с его арендой в "Полесье". Хотя интерес к вратарю молодежной сборной Украины есть также со стороны болгарского "Лудогорца".

Относительно флангового защитника Мартынюка, который на днях получил дебютный вызов в национальную сборную Украины, на него, кроме житомирцев, претендует "Металлист 1925". Отметим, что в межсезонье к харьковчанам присоединится полузащитник "Александрии" Иван Калюжный.

Третьим потенциальным новичком "волков" из состава серебряных призеров ЧУ-2024/25 является португальский защитник Мигел Кампуш. Он уже попрощался с "Александрией": его контракт с клубом истекает 30 июня этого года.