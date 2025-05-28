"Александрия" разбегается: лидер попрощался с командой после исторического "серебра"

Португальский защитник Мигель Кампуш объявил о завершении своих выступлений за "Александрию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста .

Глава завершена

В своем посте в соцсети 28-летний португальский защитник подытожил сезон, который стал самым успешным в истории клуба, и попрощался с командой.

"Незабываемый сезон подходит к концу - путь, полный настойчивости, выдержки и исторического достижения: мы получили второе место - лучший результат в истории "Александрии". Для меня было честью быть частью этой команды и внести свой вклад в эту веху... Хотя эта глава завершена, стремление к новым вершинам остается", - написал футболист.

Кампуш пополнил состав "Александрии" в январе 2024 года, когда перешел из хорватского клуба "Рудеш". По данным Transfermarkt, сумма отступных составила 100 000 евро.

Он стал важной фигурой в команде, которая неожиданно завершила чемпионат Украины на втором месте, получив право выступить в еврокубках. Португалец сыграл за "горожан" в 41 матче, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

Куда уходит Кампуш: есть интересный вариант

Контракт Кампуша с "Александрией" действует до 30 июня 2025 года. Клуб предлагал португальцу пролонгацию, но тот отказался.

Известно, что зимой украинский клуб получил выгодное предложение на игрока: одна из команд Японии была готова заплатить за трансфер около 400 тысяч евро. Но "горожане", которые боролись за чемпионство, решили сохранить игрока.

Сейчас интерес к Кампушу, уже как свободному агенту, проявляют несколько европейских команд, а также один клуб из украинской Премьер-лиги.

Скорее всего, уход Кампуша - станет не единственной кадровой потерей "Александрии" после завершения сезона. Очень велика вероятность того, что клуб покинет и главный тренер Руслан Ротань. Специалиста и его тренерский штаб сейчас активно сватают в житомирское "Полесье". Не исключено, что и Кампуш вместе с тренером станет частью "стаи".