Первый соперник для Турана: с кем сыграет "Шахтер" в Лиге Европы
Обладатель Кубка Украины донецкий "Шахтер" имел небольшой шанс попасть сразу в основной раунд Лиги Европы благодаря клубному рейтингу. Но обстоятельства сложились не в пользу "горняков".
О предстоящем турнирном пути подопечных Арды Турана в еврокубке рассказывает РБК-Украина.
На пути стало "Динамо"
"Горняки" в очередной раз в сезоне пострадали от "Динамо" - на этот раз, правда, от загребского.
Самый титулованный клуб Хорватии на национальном уровне не смог добыть "золото", уступив в чемпионской гонке "Риеке". Поэтому команда потеряла шанс попасть в квалификацию ЛЧ. А победа той же "Риеки" в финале местного Кубка над "Славен Белупо" помешала переходу динамовцев в Лигу конференций.
В итоге вице-чемпион Хорватии оказался в Лиге Европы, где и занял место в основном раунде, благодаря более высокому клубному рейтингу: 56.000 - против 52.000 у "Шахтера".
Для "горняков" это означает старт в турнире с первого квалификационного раунда.
С кем сыграет "Шахтер" в отборе ЛЕ
Чтобы попасть в групповой этап, команде придется пройти четыре раунда. "Горняки" будут сеяными на всех стадиях отбора, где будут участвовать. В случае поражения на любом из этапов - команда продолжит выступления в Лиге конференций.
Потенциальные соперники "Шахтера" на первом этапе:
- АЕК (Кипр)
- "Хеккен" (Швеция)
- "Пакш" (Венгрия)
- "Левски" (Болгария)
- "Ильвес" (Финляндия)
- "Актобе" (Казахстан)
- "Приштина" (Косово)
- "Зира" или "Сабах" (Азербайджан)
Жеребьевка этой стадии состоится 17 июня, а матчи пройдут - 10 и 17 июля. Уже во втором раунде "Шахтеру" может выпасть гораздо более серьезный соперник - в частности, турецкий "Бешикташ", нидерландский "Утрехт" или шотландский "Хиберниан".
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