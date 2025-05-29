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Ротань официально покинул "Александрию": у него есть три варианта

Александрия, Четверг 29 мая 2025 17:04
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Ротань официально покинул "Александрию": у него есть три варианта Фото: Руслан Ротань (ФК "Александрия")
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань покинул свою должность в клубе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт серебряного призера УПЛ.

Причины ухода Ротаня

После второго места в национальном чемпионате и выхода в еврокубки, решение Ротаня может показаться нелогичным. Впрочем, слухи о возможности разрыва ходили давно.

Специалист, возглавлявший клуб с Кировоградщины с 2022 года, заработал себе неплохую репутацию успехами с коллективом. К тому же, параллельно была работа с молодежной и олимпийской сборными Украины, которая также заслужила хороших оценок. Поэтому неудивительно, что молодой амбициозный тренер ищет новые вызовы.

"Имея фундаментальный багаж знаний, Руслан Ротань за время пребывания в нашей команде не только значительно вырос как тренер, который сумел вывести клуб на новый уровень, но и заложил фундамент для будущего "Александрии". Он воплотил в команде современный, интенсивный футбол, объединив молодых и опытных игроков. Его философия базировалась на дисциплине, взаимодействии и желании побеждать. Его вклад в развитие клуба является неоценимым!", - говорится в официальном заявлении клуба.

"Александрия" поблагодарила теперь уже экс-наставника и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Ротань официально покинул &quot;Александрию&quot;: у него есть три варианта

Что дальше?

Оценивая отечественное футбольное инфопространство, процентов 90 можно дать на то, что следующей командой Ротаня станет житомирское "Полесье". Оно, как и "Александрия" сыграет в европейской Лиге конференций, так что, с этой стороны наставник ничего не потеряет.

Была также информация, что следующим местом работы Ротаня может стать амбициозный проект - "Металлист 1925". Харьковский клуб сейчас как раз пытается пробиться в УПЛ через стыковые матчи.

Третий возможный вариант для тренера - азербайджанский "Сабах". Команда по итогам сезона заняла в местном чемпионате пятое место и не пробилась в евросоревнования.

Ранее сообщили, что с "Александрией" попрощался один из лидеров.

Также рассказали, кто может стать первым новичком Турана в "Шахтере".

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Футбол УПЛ Александрия Руслан Ротань
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