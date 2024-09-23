Рота ударных БПЛА "Фаворит" ищет в команду инженеров-радиотехников

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Фаворит" приглашает команду инженеров-радиотехников для работы с современными беспилотными системами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram роты.

Среди требований – знание беспилотных систем и радиотехники, умение работать в команде и принимать быстрые решения, интерес к развитию в военных технологиях.

Рота "Фаворит" предлагает работу с новейшими беспилотными комплексами, профессиональный рост в реальных условиях, официальное трудоустройство и соцгарантию военнослужащего, достойную оплату труда.

Рота ударных БпЛА "Фаворит" действует под командованием Дениса Перча, соучредителя и вице-президента Украинской федерации MAA (UFMAA), вице-президента Профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC, с первых дней полномасштабного вторжения защищающего Украину в составе ВСУ.

В состав роты вошли опытные воины и пилоты среди представителей единоборств и других видов спорта.

В сентябре 2022 года бойцы под руководством Дениса Перча принимали участие в контрнаступлении в Харьковской области, выполняли боевые задания на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.