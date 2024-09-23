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Рота ударних БпЛА "Фаворит" шукає в команду інженерів-радіотехніків

Понеділок 23 вересня 2024 13:35
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Рота ударних БпЛА "Фаворит" шукає в команду інженерів-радіотехніків Фото: рота ударних БпЛА "Фаворит" шукає в команду інженерів-радіотехніків
Автор: Олександр Мороз

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фаворит" запрошує до команди інженерів-радіотехніків для роботи з сучасними безпілотними системами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram роти.

Серед вимог – знання безпілотних систем та радіотехніки, вміння працювати в команді та приймати швидкі рішення, інтерес до розвитку у військових технологіях.
Рота "Фаворит" пропонує роботу з новітніми безпілотними комплексами, професійне зростання в реальних умовах, офіційне працевлаштування і соцгарантії військовослужбовця, гідну оплату праці.

Рота ударних БпЛА "Фаворит" діє під командуванням Дениса Перча, співзасновника і віцепрезидента Української федерації MAA (UFMAA), віцепрезидента Професійної ліги змішаних бойових мистецтв WWFC, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну в складі ЗСУ.

До складу роти увійшли досвідчені воїни та пілоти з-поміж представників єдиноборств та інших видів спорту.

У вересні 2022 року бійці під керівництвом Дениса Перча брали участь у контрнаступі на Харківщині, виконували бойові завдання на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

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