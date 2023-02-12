Россия готовится к новой волне мобилизации, но это ее еще больше истощит, - ГУР

Россия готовится начать новую волну мобилизации, но это еще больше истощит ее. Поскольку страна-агрессор столкнется с теми проблемами, которые у нее были и в предыдущие волны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР МО Вадима Скибицкого в интервью The Wall Street Journal.

"(В России - ред.) все готово. Личный состав есть, списки готовы, люди, которым поручено проводить комплектование и обучение мобилизованных, находятся в готовности", - сказал Скибицкий.

Впрочем, по его словам, если Россия продолжит новый раунд мобилизации, она пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточное количество боеспособных офицеров, учения огромного наплыва неподготовленных людей.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому, что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас", - подытожил Скибицкий. .

Напомним, по данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации в РФ попытаются призвать 500 тысяч россиян.

Впрочем, как объясняют эксперты, в России могут мобилизовать такое количество, но собрать это одно, а вот в вопросе экипировки и обучения этих "воияк" у врага возникнут значительные проблемы.

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