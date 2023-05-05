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Россияне заявляют о новой "атаке дронов" на Ильский НПЗ

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Ильск, Пятница 05 мая 2023 09:31
Россияне заявляют о новой "атаке дронов" на Ильский НПЗ Фото: в РФ говорят о новой "атаке дронов" на Ильский НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют о новой "атаке дронов" на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Пропагандисты обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram канал BAZA.

По словам россиян, на нефтеперерабатывающем заводе утром 5 мая прогремел взрыв, после чего якобы начался пожар.

"Несколько минут назад завод был атакован украинским беспилотником. Он прилетел в одну из установок и начался пожар", - заявляют в России.

Некоторые российские СМИ нафантазировали версию с диверсантами. Россияне пишут, что "диверсанты взорвали пятую установку с помощью СВУ", а затем якобы пытались скрыться, но их задержали.

Напомним, в ночь на 4 мая в Краснодарском крае РФ вспыхнул резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода.

Позже в России заявили, что НПЗ якобы атаковали четыре беспилотника, а также опубликовали видео вероятной "атаки".

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Российская Федерация НПЗ атака дронов Пожар Взрыв
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