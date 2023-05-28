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В сети пишут об очередной "атаке" на нефтеперерабатывающий завод в России

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Воскресенье 28 мая 2023 08:18
В сети пишут об очередной "атаке" на нефтеперерабатывающий завод в России Иллюстративное фото: в сети пишут об очередной "атаке" на нефтеперерабатывающий завод в России (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

В Краснодарском крае России, который граничит с Украиной, сегодня, 28 мая, якобы был атакован нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По его информации, Ильский нефтеперерабатывающий завод хотели "атаковать" при помощи беспилотников, но "они все были сбиты".

В сети пишут о том, что на территории завода упали обломки, но инфраструктура предприятия якобы не пострадала.

"Атаки" на российские нефтеперерабатывающие заводы

Отметим, что вчера, 27 мая, россияне заявляли об "атаках" беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. О якобы попытках нанести удар по НПЗ было известно в Псковской и Тверской областях России.

В Псковской области губернатор заявлял о повреждении административного здания нефтепровода.

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