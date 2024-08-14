РосСМИ установили личности 22 срочников, которые пропали в Курской области

По информации "Важных историй", в соцсетях были обнаружены десятки сообщений о поиске пропавших солдат РФ в Курской области. По меньшей мере 22 человека - реальные люди. Родственники в постах в соцсетях называют их солдатами срочной службы.

"Важные истории" пишут, что вышеупомянутые срочники служили в 488 полку воинской части 12721, которая дислоцируется в Клинцах Брянской области. В списке - сразу три призывника из города Шарья Костромской области. Другие пропавшие срочники - родом из Республики Коми, Вологодской и Тюменской областей и других регионов.

Журналисты уточняют, что связь с солдатами срочной службы была потеряна в первые дни украинского наступления на Курскую область - с 5 по 8 августа. 8 августа, когда ВСУ, вероятно, зашли в Суджу, срочники выходили на связь в районе Махновки и Коренево, которые находятся рядом с городом.

Также журналисты выяснили имена семи солдат срочной службы, которые, судя по видео в сети, попали в украинский плен. Всего в Курской области были взяты в плен или пропали без вести по меньшей мере 29 солдат-срочников, пишут "Важные истории".

При этом, по данным "Агентства. Новости", россияне начали заставлять срочников подписывать контракт. Им угрожают, что в случае отказа отправят в Курскую область.

Подобные случаи, как пишут журналисты, зафиксировали в нескольких регионах РФ.

"Говорят, что отправят, или предлагают подписывать контракт, обещают: "Мы тебя отправим на учебу". Это отвратительная уловка, потому что, если ты подписываешь контракт, тебя могут отправить куда угодно - хоть на Марс", - рассказал изданию участник проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев.

К слову, ранее российский диктатор Владимир Путин обещал, что российские срочники якобы не будут принимать участия в боевых действиях.