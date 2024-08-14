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РосЗМІ встановили особи 22 строковиків, які зникли в Курській області

Ілюстративне фото: російські строковики зникли в Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російським журналістам вдалося встановити імена 22 солдатів-строковиків, які зникли у перші дні операції українських захисників у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важные истории" у Telegram та "Агентство. Новости" у Telegram.

За інформацією "Важных историй", в соцмережах було виявлено десятки повідомлень про пошук зниклих солдатів РФ у Курській області. Щонайменше 22 особи - реальні люди. Родичі у постах у соцмережах називають їх солдатами строкової служби.

"Важные истории" пишуть, що вищезгадані строковики служили у 488 полку військової частини 12721, яка дислокується у Клинцях Брянської області. У списку - одразу три призовники з міста Шар'я Костромської області. Інші зниклі строковики - родом з Республіки Комі, Вологодської і Тюменської областей та інших регіонів.

Журналісти уточнюють, що зв'язок із солдатами строкової служби було втрачено у перші дні українського наступу на Курську область - з 5 по 8 серпня. 8 серпня, коли ЗСУ, ймовірно, зайшли до Суджі, строковики виходили на зв'язок у районі Махнівки та Коренево, які знаходяться поряд з містом.

Також журналісти з'ясували імена семи солдатів строкової служби, які, судячи з відео в мережі, потрапили до українського полону. Загалом у Курській області було взято в полон або зникло безвісти щонайменше 29 солдатів-строковиків, пишуть "Важные истории".

При цьому, за даними "Агентства. Новости", росіяни почали змушувати строковиків підписувати контракт. Їм погрожують, що у разі відмови відправлять до Курської області.

Подібні випадки, як пишуть журналісти, зафіксували у кількох регіонах РФ.

"Кажуть, що відправлять, або пропонують підписувати контракт, обіцяють: "Ми тебе відправимо на навчання". Це огидний прийом, тому що, якщо ти підписуєш контракт, тебе можуть відправити куди завгодно - хоч на Марс", - розповів виданню учасник проекту "Идите лесом" Іван Чувіляєв.

До речі, раніше російський диктатор Володимир Путін обіцяв, що російські строковики нібито не братимуть участі у бойових діях.

Що передувало

Нагадаємо, станом на сьогодні продовжується операція українських захисників у Курській області, метою якої є захист українців з прикордонних регіонів.

Бійці ЗСУ взяли під свій контроль низку міст та сіл. Як заявив учора, 13 серпня, головнокомандувач Олександр Сирський, всього таких населених пунктів 74.

Більш детально про те, що відбувається у Курській області, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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