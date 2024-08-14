РосЗМІ встановили особи 22 строковиків, які зникли в Курській області

За інформацією "Важных историй", в соцмережах було виявлено десятки повідомлень про пошук зниклих солдатів РФ у Курській області. Щонайменше 22 особи - реальні люди. Родичі у постах у соцмережах називають їх солдатами строкової служби.

"Важные истории" пишуть, що вищезгадані строковики служили у 488 полку військової частини 12721, яка дислокується у Клинцях Брянської області. У списку - одразу три призовники з міста Шар'я Костромської області. Інші зниклі строковики - родом з Республіки Комі, Вологодської і Тюменської областей та інших регіонів.

Журналісти уточнюють, що зв'язок із солдатами строкової служби було втрачено у перші дні українського наступу на Курську область - з 5 по 8 серпня. 8 серпня, коли ЗСУ, ймовірно, зайшли до Суджі, строковики виходили на зв'язок у районі Махнівки та Коренево, які знаходяться поряд з містом.

Також журналісти з'ясували імена семи солдатів строкової служби, які, судячи з відео в мережі, потрапили до українського полону. Загалом у Курській області було взято в полон або зникло безвісти щонайменше 29 солдатів-строковиків, пишуть "Важные истории".

При цьому, за даними "Агентства. Новости", росіяни почали змушувати строковиків підписувати контракт. Їм погрожують, що у разі відмови відправлять до Курської області.

Подібні випадки, як пишуть журналісти, зафіксували у кількох регіонах РФ.

"Кажуть, що відправлять, або пропонують підписувати контракт, обіцяють: "Ми тебе відправимо на навчання". Це огидний прийом, тому що, якщо ти підписуєш контракт, тебе можуть відправити куди завгодно - хоч на Марс", - розповів виданню учасник проекту "Идите лесом" Іван Чувіляєв.

До речі, раніше російський диктатор Володимир Путін обіцяв, що російські строковики нібито не братимуть участі у бойових діях.