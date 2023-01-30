В Белгородской области вновь сообщают о "прилетах": подробности

Фото: в Белгородской области вновь сообщают о "прилетах" (Getty Images)

В Белгородской области РФ днем 30 января вновь прогремели взрывы. Власти утверждают, что были "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.