В Белгородской области вновь сообщают о "прилетах": подробности
В Белгородской области РФ днем 30 января вновь прогремели взрывы. Власти утверждают, что были "прилеты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, еще несколько сел в Шебекинском городском округе "попали под обстрел". Жертв и пострадавших нет.
"Есть прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование территории. В результате прилета в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения", - написал он.
Напомним, сегодня утром в российской Белгородской области было неспокойно. Местные жители жаловались на взрывы, а власти заявили об "обстреле" и пострадавших.
Также мы писали, что вчера в РФ было неспокойно в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом.
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