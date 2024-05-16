Россияне сбросили на Белгородскую область сразу три авиабомбы за день, - СМИ

Российские пилоты продолжают "ронять" свои авиабомбы на Белгородскую область. Вчера, 15 мая, было зафиксировано три таких инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram .

В ASTRA уточняют, что всего за последние 3 месяца на российские регионы и временно оккупированные территории Украины россияне сбросили по меньшей мере 38 авиабомб.

Третья авиабомба ударила по селу Заречье-Второе. В результате таких инцидентов якобы никто не пострадал.

Первая российская бомба упала возле аквапарка "Лазурный", который находится в поселке Лазурное возле Белгорода. Еще одну авиабомбу обнаружили возле села Крутой Лог.

Что предшествовало

Напомним, россияне последнее время все чаще сбрасывают авиабомбы на Белгородскую область. Это происходит на фоне их наступления на Харьковскую область. Враг пытается атаковать украинский регион, но из-за неисправности вооружения иногда получаются подобные инциденты.

На проблемы с использованием авиабомб у россиян уже обратила внимание британская разведка. Там подчеркнули, что это несет угрозу для гражданского населения РФ.

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