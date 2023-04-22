В Белгородской области жалуются на обстрелы, есть разрушения в жилых домах

В Белгородской области скулят из-за обстрела села Новая Таволжанка Щебекинского района. Разрушение обнаружили в 9 жилых домах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. Аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий", - пишет Гладков.

Позже губернатор уточнил, что разрушения потерпели 9 частных жилых домов: выбиты окна, иссечены заборы и фасады.

"Оперативные и аварийные службы на месте продолжают домовый обход территории. Восстановление электроснабжения будет в течение 4-5 часов", - добавил губернатор.

Фото: иллюстрированное изображение (t.me/vvgladkov)