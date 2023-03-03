RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РосСМИ показали видео с места падения Су-34 оккупантов под Енакиево

Иллюстративное фото: росСМИ показали видео с места падения Су-34 оккупантов под Енакиево (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 3 марта, украинские военные сбили под временно оккупированным Енакиево Донецкой области Су-34 россиян. Появилось видео с места падения борта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание "РИА-Новости" в Telegram.

На видео можно заметить обломки Су-34, которые загорелись при падении.

При этом, как утверждает пропагандистское издание, гауляйтер Енакиево заявил о том, что пилоты якобы не пострадали.

Напомним, ранее в Воздушных силах заявили об уничтожении российского Су-34 возле Енакиево. При этом один пилот был ликвидирован, а второй - скоро составит ему компанию.

Также мы писали, что украинские военные сбили один беспилотный разведчик россиян на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЕнакиевоРосавиацияВойна России против Украины