РосСМИ показали видео с места падения Су-34 оккупантов под Енакиево

Сегодня, 3 марта, украинские военные сбили под временно оккупированным Енакиево Донецкой области Су-34 россиян. Появилось видео с места падения борта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание "РИА-Новости" в Telegram.

При этом, как утверждает пропагандистское издание, гауляйтер Енакиево заявил о том, что пилоты якобы не пострадали.

На видео можно заметить обломки Су-34, которые загорелись при падении.

Напомним, ранее в Воздушных силах заявили об уничтожении российского Су-34 возле Енакиево. При этом один пилот был ликвидирован, а второй - скоро составит ему компанию.

Также мы писали, что украинские военные сбили один беспилотный разведчик россиян на юге.

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