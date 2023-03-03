РосЗМІ показали відео з місця падіння Су-34 окупантів під Єнакієвим

Сьогодні, 3 березня, українські військові збили під тимчасово окупованим Єнакієвим Донецької області Су-34 росіян. З'явилося відео з місця падіння борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання "РИА-Новости" у Telegram.

При цьому, як стверджує пропагандистське видання, гауляйтер Єнакієвого заявив, що пілоти нібито не постраждали.

На відео можна помітити уламки Су-34, які спалахнули під час падіння.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах заявили про знищення російського Су-34 біля Єнакієвого. При цьому один пілот був ліквідований, а другий скоро складе йому компанію.

Також ми писали, що українські військові збили один безпілотний розвідник росіян на півдні.

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