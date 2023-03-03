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ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховском районе, а также сбили беспилотный разведчик

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Херсонская область, Пятница 03 марта 2023 17:06
ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховском районе, а также сбили беспилотный разведчик Фото: ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховском районе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов окупантов в Каховском районе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают контрбатарейную борьбу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ подтверждает об уничтожении 2 вражеских наблюдательных постов в Олешках и на островах, складе с боеприпасами в Каховском районе.

"Вражеское войско уменьшено на 7 россиян и 1 беспилотный разведчик, продолжаем уничтожать вражеские средства поражения и технику, результаты доразведываются", - добавили в командовании.

Напомним, что российские военные 65 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили более 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и дронов по мирным населенным пунктам области.

Украинские военные продолжают атаковать позиции личного состава оккупантов, а также уничтожили состав боеприпасов РФ.

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