В Ростовской области поднялся дым: вероятно, над военными складами (фото)

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области сегодня, 6 января, поднялся дым. Вероятно, это произошло над военными складами россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram .

Коваленко написал, что в Каменске-Шахтинском замечен густой дым. В городе находится "Комбинат Каменский" - предприятие, на котором производят топливо для ракетных двигателей. В частности, топливо предназначено для ракет “Искандер”, РСЗО "Смерч" и "Ураган".

Фото: над военными складами РФ поднялся дым (t.me/akovalenko1989)

Также в населенном пункте находятся военные склады, которые причастны к предприятию.

"На хранилищах военно-технического имущества, причастных к "Комбинату Каменскому", хранится сырье для производства ракетного топлива, и именно там виден дым", - подчеркнул Коваленко.