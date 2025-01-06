В Ростовской области поднялся дым: вероятно, над военными складами (фото)
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области сегодня, 6 января, поднялся дым. Вероятно, это произошло над военными складами россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
Коваленко написал, что в Каменске-Шахтинском замечен густой дым. В городе находится "Комбинат Каменский" - предприятие, на котором производят топливо для ракетных двигателей. В частности, топливо предназначено для ракет “Искандер”, РСЗО "Смерч" и "Ураган".
Фото: над военными складами РФ поднялся дым (t.me/akovalenko1989)
Также в населенном пункте находятся военные склады, которые причастны к предприятию.
"На хранилищах военно-технического имущества, причастных к "Комбинату Каменскому", хранится сырье для производства ракетного топлива, и именно там виден дым", - подчеркнул Коваленко.
Атака на "Комбинат Каменский"
Напомним, 18 декабря Коваленко писал о том, что в Ростовской области был нанесен удар по "Комбинату Каменскому", где производят ракетное топливо.
Через несколько дней атаку подтвердило Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Удар провели Воздушные силы ВСУ.
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