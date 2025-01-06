У Ростовській області здійнявся дим: імовірно, над військовими складами (фото)
У місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області сьогодні, 6 січня, здійнявся дим. Ймовірно, це сталося над військовими складами росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
Коваленко написав, що в Каменську-Шахтинському помічено густий дим. У місті розташований "Комбінат Каменський" - підприємство, на якому виробляють паливо для ракетних двигунів. Зокрема, паливо призначене для ракет "Іскандер", РСЗВ "Смерч" і "Ураган".
Фото: над військовими складами РФ здійнявся дим (t.me/akovalenko1989)
Також у населеному пункті розташовані військові склади, які причетні до підприємства.
"На сховищах військово-технічного майна, причетних до "Комбінату Каменського", зберігається сировина для виробництва ракетного палива, і саме там видно дим", - наголосив Коваленко.
Атака на "Комбінат Каменський"
Нагадаємо, 18 грудня Коваленко писав про те, що в Ростовській області було завдано удару по "Комбінату Каменському", де виробляють ракетне паливо.
Через кілька днів атаку підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Удар провели Повітряні сили ЗСУ.
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