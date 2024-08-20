В Ростовской области третьи сутки пылает нефтебаза: взорвалась очередная цистерна (видео)

В сети обнародовали видео, на котором можно заметить момент взрыва очередной цистерны на нефтебазе в Пролетарске. По неподтвержденной информации, никто не пострадал.

При этом, как пишут росСМИ, спутниковые снимки свидетельствуют, что смог от пожара в Пролетарске уже приближается к Ростову, расстояние между городами - около 150 километров.

Фото: смог приближается к Ростову (t.me/news161ru)

Губернатор Василий Голубев тем временем утверждает, что для тушения пожара привлекли два пожарных поезда, которые обеспечивают водоснабжение.

Также на прилегающую территорию российские самолеты Ил-76 дважды сбрасывали воду.

Чиновник страны-агрессора заверяет, что угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует.