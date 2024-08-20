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В Ростовской области третьи сутки пылает нефтебаза: взорвалась очередная цистерна (видео)

Иллюстративное фото: в Ростовской области третьи сутки пылает нефтебаза (wikimapia.org)
Автор: Иван Носальский

В городе Пролетарск Ростовской области спасатели не могут справиться с пожаром на нефтебазе уже третьи сутки. Там взорвалась еще одна цистерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram.

В сети обнародовали видео, на котором можно заметить момент взрыва очередной цистерны на нефтебазе в Пролетарске. По неподтвержденной информации, никто не пострадал. 

 

При этом, как пишут росСМИ, спутниковые снимки свидетельствуют, что смог от пожара в Пролетарске уже приближается к Ростову, расстояние между городами - около 150 километров. 

Фото: смог приближается к Ростову (t.me/news161ru)

Губернатор Василий Голубев тем временем утверждает, что для тушения пожара привлекли два пожарных поезда, которые обеспечивают водоснабжение. 

Также на прилегающую территорию российские самолеты Ил-76 дважды сбрасывали воду. 

Чиновник страны-агрессора заверяет, что угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует. 

Что предшествовало

Напомним, 18 августа россияне пожаловались на атаку дронов на нефтебазу в Пролетарске. Источники РБК-Украина сообщили, что операцию организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В сети писали, что во время тушения пожара пострадали десятки спасателей.

Также Telegram-каналы публиковали видео, на которых спасатели утверждали, что они отказываются тушить пожар из-за сильного пламени.

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НПЗПожарРостовская областьАтака дронов