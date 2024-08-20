У Ростовській області третю добу палає нафтобаза: вибухнула чергова цистерна (відео)

У місті Пролетарськ Ростовської області рятувальники не можуть впоратися з пожежею на нафтобазі вже третю добу. Там вибухнула ще одна цистерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та губернатора Ростовської області Василя Голубєва в Telegram.
У мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити момент вибуху чергової цистерни на нафтобазі в Пролетарську. За непідтвердженою інформацією, ніхто не постраждав.
При цьому супутникові знімки свідчать, що дим від пожежі в Пролетарську вже наближається до Ростова, відстань між містами - близько 150 кілометрів.
Губернатор Василь Голубєв тим часом стверджує, що для гасіння пожежі залучили два пожежні потяги, які забезпечують водопостачання.
Також на прилеглу територію російські літаки Іл-76 двічі скидали воду.
Чиновник країни-агресора запевняє, що загрози поширення вогню на житлові будинки та інші об'єкти немає.
Нагадаємо, 18 серпня росіяни поскаржилися на атаку дронів на нафтобазу у Пролетарську. Джерела РБК-Україна повідомили, що операцію організувало Головне управління розвідки Міноборони України.
У мережі писали, що під час гасіння пожежі постраждали десятки рятувальників.
Також Telegram-канали публікували відео, на яких рятувальники стверджували, що вони відмовляються гасити пожежу через сильне полум'я.
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