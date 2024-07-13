В Ростовской области горит нефтебаза из-за атаки дронов

Российский чиновник уточнил, что речь идет о нефтеобъекте в Цимлянском районе.

"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе", - написал он в сети.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате ЧС нет. Губернатор добавил, что экстренные службы работают на месте пожара и пытаются потушить огонь.

"Пожару присвоен 3 ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники. Информация уточняется", - рассказал он.

Между тем в сети уже появились кадры с горящей нефтебазой. Пропагандисты ожидаемо обвиняют в атаке дронами украинскую сторону.

Telegram-канал Mash пишет, что обломки сбитого российскими системами ПВО беспилотника "упали на территорию предприятия, где хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо".

Ситуация в Ростовской области

Напомним, около недели назад в Ростове и области на фоне дроновых атак ввели отключение света. Местные энергетики говорили, что возник дефицит мощности.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в ночь на 5 июля прогремели взрывы, в районе города велась работа ПВО из-за атаки беспилотников, произошел пожар на нефтехранилище.

После этого, 9 июля, также стало известно об атаке беспилотников в Ростовской области, и что якобы она была массированной. Тогда губернатор региона заявлял, что произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции.

Добавим, что в тот же день источник РБК-Украина сообщил, что в ночь на 9 июля украинские дроны отработали по военному аэродрому Ахтубинск в Астраханской области, НПЗ в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, и электроподстанции 500 в Ростовской области РФ. И это была совместная операция СБУ и ГУР.