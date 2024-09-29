В Ростовской области не могут потушить мощный пожар после атаки дронов (видео)

Ночные взрывы в России

Этой ночью сразу в нескольких областях России было громко. В Краснодарском крае РФ раздались взрывы и вспыхнул пожар у военного аэродрома Ейск. Местные паблики пишут, что там могли хранить ракеты "Кинжал".

Также во взрывы раздавались в Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской, Воронежской и Саратовской областях.

В Волгоградской области, по всей вероятности, был атакован еще один арсенал с оружием армии РФ. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, там хранили иранские баллистические ракеты.

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