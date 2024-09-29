У Ростовській області не можуть загасити потужну пожежу після атаки дронів (відео)

Нічні вибухи у Росії

Цієї ночі у відразу у декількох областях Росії було гучно. У Краснодарському краї РФ пролунали вибухи і спалахнула пожежа біля військового аеродрому Єйськ. Місцеві пабліки пишуть, що там могли зберігати ракети "Кинджал".

Також у вибухи лунали у Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській, Воронезькій та Саратовській областях.

У Волгоградській області, ймовірно, був атакований ще один арсенал зі зброєю армії РФ. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, там зберігали іранські балістичні ракети.

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