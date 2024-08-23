В Ростовской области, где шестой день горит нефтебаза, произошло еще одно ЧП

В городе Пролетарск Ростовской области, где уже шестой день горит нефтебаза, начался еще один пожар. Огонь охватил жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ в Telegram и российские Telegram-каналы.

В МЧС утверждают, что в Пролетарске горит "сухая растительность". Российские Telegram-каналы пишут о воспламенении камыша.

"Огонь перешел на жилые строения", - уточняют в МЧС.

На видео, которые публикуют в сети, можно заметить, что пожар - возле железной дороги. Местные жители публикуют кадры, где по ж/д везут цистерны, что может привести к новым взрывам.

При этом россияне жалуются, что камыш якобы могли поджечь "диверсанты".

Вероятнее всего, пожар на нефтебазе и "воспламенение сухой растительности" не связаны между собой.