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У Ростовській області, де шостий день горить нафтобаза, сталася ще одна НП

Пролетарськ, П'ятниця 23 серпня 2024 21:08
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У Ростовській області, де шостий день горить нафтобаза, сталася ще одна НП Ілюстративне фото: у Пролетарську нова НП після пожежі на нафтобазі (cкриншот)
Автор: Іван Носальський

У місті Пролетарськ Ростовської області, де вже шостий день горить нафтобаза, почалася ще одна пожежа. Вогонь охопив житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС РФ у Telegram та російські Telegram-канали.

У МНС стверджують, що у Пролетарську горить "суха рослинність". Російські Telegram-канали пишуть про займання очерету.

"Вогонь перейшов на житлові будови", - уточнюють у МНС.

На відео, які публікують у мережі, можна помітити, що пожежа - біля залізниці. Місцеві жителі публікують кадри, де залізницею везуть цистерни, що може призвести до нових вибухів.

При цьому росіяни скаржаться, що очерет нібито могли підпалити диверсанти.

Найімовірніше, пожежа на нафтобазі та "займання сухої рослинності" не пов'язані між собою.

Що передувало

Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу в Пролетарську атакували невідомі дрони.

Цього ж дня джерела РБК-Україна розповіли, що атака на нафтобазу є операцією Головного управління розвідки Міноборони України. Її влаштували за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Після цього на нафтобазі розпочалася пожежа та вибухали цистерни з паливом. Російські рятувальники не можуть нічого вдіяти з вогнем уже шостий день, частина з них постраждала.

Російські ЗМІ писали, що дим, який виник внаслідок пожежі, зафіксували біля Ростова. Відстань між містами - близько 150 кілометрів.

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