У Ростовській області, де шостий день горить нафтобаза, сталася ще одна НП

У місті Пролетарськ Ростовської області, де вже шостий день горить нафтобаза, почалася ще одна пожежа. Вогонь охопив житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС РФ у Telegram та російські Telegram-канали.

У МНС стверджують, що у Пролетарську горить "суха рослинність". Російські Telegram-канали пишуть про займання очерету.

"Вогонь перейшов на житлові будови", - уточнюють у МНС.

На відео, які публікують у мережі, можна помітити, що пожежа - біля залізниці. Місцеві жителі публікують кадри, де залізницею везуть цистерни, що може призвести до нових вибухів.

При цьому росіяни скаржаться, що очерет нібито могли підпалити диверсанти.

Найімовірніше, пожежа на нафтобазі та "займання сухої рослинності" не пов'язані між собою.