Інфляція в Україні прискорилася: що найбільше подорожчало за останній місяць
Споживчі ціни в Україні в червні 2022 року порівняно з травнем зросли на 3,1%. З початку року ціни зросли на 17,4%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до червня минулого року) інфляція прискорилася до 21,5% (з 18,0% у травні).
Продукти харчування в Україні за червень 2022 року подорожчали на 3,2%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли за місяць на 2,4%, на одяг і взуття знизилися на 1,4%.
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,6%.
Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 2,5%, в охорону здоров'я ціни знизилися на 0,5%, транспорт подорожчав на 11,2%, ціни на зв'язок зросли на 0,9%, на відпочинок і культуру на 1,3%, освіту - на 0,1%, ресторани і готелі подорожчали на 1,3%, ціни на різні товари і послуги зросли на 1,7%.
За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.
Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в 2021 році зросли на 10,0%, що в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5,0%).
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