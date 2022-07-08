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Інфляція в Україні прискорилася: що найбільше подорожчало за останній місяць

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 15:20
Інфляція в Україні прискорилася: що найбільше подорожчало за останній місяць Фото: ціни в Україні в червні 2022 року зросли на 21,5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в червні 2022 року порівняно з травнем зросли на 3,1%. З початку року ціни зросли на 17,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до червня минулого року) інфляція прискорилася до 21,5% (з 18,0% у травні).

Інфляція в Україні прискорилася: що найбільше подорожчало за останній місяць

Продукти харчування в Україні за червень 2022 року подорожчали на 3,2%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли за місяць на 2,4%, на одяг і взуття знизилися на 1,4%.

Інфляція в Україні прискорилася: що найбільше подорожчало за останній місяць

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,6%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 2,5%, в охорону здоров'я ціни знизилися на 0,5%, транспорт подорожчав на 11,2%, ціни на зв'язок зросли на 0,9%, на відпочинок і культуру на 1,3%, освіту - на 0,1%, ресторани і готелі подорожчали на 1,3%, ціни на різні товари і послуги зросли на 1,7%.

Інфляція в Україні прискорилася: що найбільше подорожчало за останній місяць

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в 2021 році зросли на 10,0%, що в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5,0%).

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