На 30-40% за рік. Держстат показав, як зросли ціни на окремі продукти

Середні ціни на продукти харчування в грудні 2021 року в порівнянні з груднем минулого року зросли 13,3%. Це вище загальної інфляції, яка склала 10,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали: соняшникова олія - на 38,8%, цукор - на 28,3%, яйця - на 19,0% і хліб - на 18,7%.

Крім того, масло подорожчало 13,6%, м'ясо і м'ясопродукти - на 12,9%, на овочі - на 12,7%, молоко - на 11,3%, Риба і рибопродукти - на 9,3%,

Разом з тим фрукти подешевшали на 10,2%.