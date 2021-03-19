Зростання цін на продовольство: в Україні моніторять ситуацію
Міністерство економіки України провело ряд консультацій з асоціаціями виробників та роздрібних мереж, які працюють на цих ринках, через зростання цін на продовольство. Міністерство мониторить ситуацію.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
За даними прес-служби, до переговорів долучилися асоціації "Ретейлерів України", "Союз птахівників України", "Укроліяпром", "Укрцукор", "Борошномели України", "Всеукраїнська асоціація пекарів", об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості "Укрхлібпром", Європейська бізнес асоціація.
"Учасники ринку запевнили, що вони вживатимуть усіх необхідних заходів, спрямованих на стабілізацію цін продовольчих товарів соціального сегменту", - йдеться в повідомленні.
У Мінекономіки вважають, що є об’єктивні фактори зростання цін на продукти через ріст цін на сировину у всьому світі. Наприклад, світові ціни на пшеницю збільшились на 60%, на соняшник - на 120%. Цей факт росту цін у світі, з іншого боку, можна розглядати як позитивний для українських виробників, чия продукція експортується за світовими цінами.
"Мінекономіки констатує зростання світового попиту на продукцію українського виробництва і, як результат, - ціновий тиск. Для збереження цінової стабільності на соціально значущі товари Міністерство здійснює моніторинг цін на продукти та веде постійний діалог з ретейлерами та виробниками", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Нагадаємо, у квітні 2020 року Кабінету міністрів ввів декларування цін на товари, що мають істотну соціальну значущість. Постановою Кабміну № 341 від 22 квітня 2020 року встановлено наступний перелік продовольчих товарів, що мають соціальну значущість: крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого сорту, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту), молоко пастеризоване жирністю 2,5 % (у плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), вода мінеральна негазована, масло вершкове жирністю 72,5 %.
Відзначимо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).