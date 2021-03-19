Зростання цін на продовольство: в Україні моніторять ситуацію

Міністерство економіки України провело ряд консультацій з асоціаціями виробників та роздрібних мереж, які працюють на цих ринках, через зростання цін на продовольство . Міністерство мониторить ситуацію.

За даними прес-служби, до переговорів долучилися асоціації "Ретейлерів України", "Союз птахівників України", "Укроліяпром", "Укрцукор", "Борошномели України", "Всеукраїнська асоціація пекарів", об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості "Укрхлібпром", Європейська бізнес асоціація.

"Учасники ринку запевнили, що вони вживатимуть усіх необхідних заходів, спрямованих на стабілізацію цін продовольчих товарів соціального сегменту", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки вважають, що є об’єктивні фактори зростання цін на продукти через ріст цін на сировину у всьому світі. Наприклад, світові ціни на пшеницю збільшились на 60%, на соняшник - на 120%. Цей факт росту цін у світі, з іншого боку, можна розглядати як позитивний для українських виробників, чия продукція експортується за світовими цінами.

"Мінекономіки констатує зростання світового попиту на продукцію українського виробництва і, як результат, - ціновий тиск. Для збереження цінової стабільності на соціально значущі товари Міністерство здійснює моніторинг цін на продукти та веде постійний діалог з ретейлерами та виробниками", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.