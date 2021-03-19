Рост цен на продовольствие: в Украине мониторят ситуацию

Министерство экономики Украины провело ряд консультаций с ассоциациями производителей и розничных сетей, которые работают на этих рынках, из-за роста цен на продовольствие . Министерство мониторить ситуацию.

По данным пресс-службы, к переговорам присоединились ассоциации Ретейлеров Украины", "Союз птицеводов Украины", "Укролияпром", "Укрцукор", "Мукомолы Украины", "Всеукраинская ассоциация пекарей", объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром", Европейская бизнес ассоциация.

"Участники рынка заверили, что они будут принимать все необходимые меры, направленные на стабилизацию цен продовольственных товаров социального сегмента", - говорится в сообщении.

В Минэкономики считают, что есть объективные факторы роста цен на продукты из-за роста цен на сырье во всем мире. Например, мировые цены на пшеницу увеличились на 60%, на подсолнечник - на 120%. Этот факт роста цен в мире, с другой стороны, можно рассматривать как положительный для украинских производителей, чья продукция экспортируется по мировым ценам.

"Минэкономики констатирует рост мирового спроса на продукцию украинского производства и, как результат, - ценовое давление. Для сохранения ценовой стабильности на социально значимые товары Министерство осуществляет мониторинг цен на продукты и ведет постоянный диалог с ретейлерами и производителями", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.