Рост цен на продовольствие: в Украине мониторят ситуацию
Министерство экономики Украины провело ряд консультаций с ассоциациями производителей и розничных сетей, которые работают на этих рынках, из-за роста цен на продовольствие. Министерство мониторить ситуацию.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
По данным пресс-службы, к переговорам присоединились ассоциации Ретейлеров Украины", "Союз птицеводов Украины", "Укролияпром", "Укрцукор", "Мукомолы Украины", "Всеукраинская ассоциация пекарей", объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром", Европейская бизнес ассоциация.
"Участники рынка заверили, что они будут принимать все необходимые меры, направленные на стабилизацию цен продовольственных товаров социального сегмента", - говорится в сообщении.
В Минэкономики считают, что есть объективные факторы роста цен на продукты из-за роста цен на сырье во всем мире. Например, мировые цены на пшеницу увеличились на 60%, на подсолнечник - на 120%. Этот факт роста цен в мире, с другой стороны, можно рассматривать как положительный для украинских производителей, чья продукция экспортируется по мировым ценам.
"Минэкономики констатирует рост мирового спроса на продукцию украинского производства и, как результат, - ценовое давление. Для сохранения ценовой стабильности на социально значимые товары Министерство осуществляет мониторинг цен на продукты и ведет постоянный диалог с ретейлерами и производителями", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Напомним, в апреле 2020 года Кабинет министров ввел декларирование цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость. Постановлением Кабмина № 341 от 22 апреля 2020 года установлен следующий перечень продовольственных товаров, имеющих социальную значимость: крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5 % (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная негазированная, масло сливочное жирностью 72,5 %
Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависимых от него услуг ЖКХ).