Зростання цін на нафту перевищила 7%

Зростання вартості бареля нафти Brent на торгах у Лондоні у вівторок перевищило 7%. Про це свідчать дані торгів.

Станом на 5:00 за київським часом котирування досягли позначки в 36,79 долара за барель, що на 2,43 долара більше, ніж після відновлення торгів.



Зростає і вартість нафти марки WTI. Вартість травневих ф'ючерсів зросла на 6,1% до позначки 33,03 долара за барель.

Нагадаємо, минулого тижня у Відні провалилися переговори ОПЕК і Росії, яка в підсумку відмовилася йти на скорочення видобутку нафти.

РБК-Україна писало, що світові ринки різко впали через зрив угоди ОПЕК+. Зокрема, котирування обвалилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. В значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконгський Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно просіли цінні папери російських компаній.

Країни Організації експортерів нафти (ОПЕК) втратили 500 млн доларів за добу через падіння цін на нафту.

Раніше президент США Дональд Трамп уже звинуватив Росію та Саудівську Аравію в падінні ринків. Водночас він підкреслив, що падіння цін на бензин - це позитивна сторона обвалу світових цін на нафту для споживачів.