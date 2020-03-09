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Країни ОПЕК втратили 500 млн доларів за добу через падіння цін на нафту

Новини » Економіка     09.03.2020 - 16:55
Країни ОПЕК втратили 500 млн доларів за добу через падіння цін на нафту
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Через зрив угоди щодо обмеження видобутку нафти країн-учасниць ОПЕК+ обвалилися світові ринки

Країни Організації експортерів нафти (ОПЕК) втратили 500 млн доларів за добу через падіння цін на нафту. Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 31% до 31,02 долара в понеділок. Це найнижчий показник з середини лютого 2016 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що світові ринки різко обвалилися через зрив угоди ОПЕК +. Зокрема, котирування обрушилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. В значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконгський Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно просіли цінні папери російських компаній.

На тлі паніки на нафтовому ринку, викликаної зривом угоди ОПЕК + і різким падінням цін на нафту, котирування найближчим часом можуть знизитися до 20 доларів за барель. У доповіді Goldman Sachs говориться, що нафтова війна, яку розв'язали ОПЕК і Росія, може підштовхнути ціни на нафту до падіння до 20 доларів за барель. На думку аналітика Goldman Sachs Деміена Курваліна, нинішня ситуація кардинально змінює прогнози для ринків нафти і газу.

Обвал на біржах і рекордне падіння ціни на нафту: що відбувається на світових ринках Аналітики прогнозують падіння цін на нафту до 20 доларів, - Bloomberg
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