Зростання реальних доходів українців суттєво уповільнилося

Доходи населення України у другому кварталі 2019 року становили 895,2 млрд грн, витрати 918,1 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, зменшення заощаджень у другому кварталі 2019 року склало 22,9 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 16083 грн (у ІІ кварталі 2018 року - 13688 грн).

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Реальні доходи (з урахуванням інфляції) у другому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 7,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики України, реальні доходи населення в Україні за 2014 рік скоротилися на 11,5%, за 2015 рік на 20,4%. У 2016 році реальні доходи зросли на 2,0%, у 2017 році - на 10,9%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, реальні доходи українців у 2018 році зросли на 9,9%.

За даними Держстату, у першому кварталі 2019 в порівнянні з аналогічним періодом минулого року реальні доходи зросли на 7,7%.

Відзначимо, Національний банк України прогнозує уповільнення зростання доходів громадян у 2019 році. Причиною уповільнення стане зниження темпу зростання економіки України та зменшення конкуренції українських працівників серед роботодавців на внутрішньому ринку та за кордоном.