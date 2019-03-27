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Зростання популярності Ляшка в центральних регіонах України цілком закономірне, - експерт

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 13:18
Зростання популярності Ляшка в центральних регіонах України цілком закономірне, - експерт
Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

Експерт прокоментував результати опитування

Зростання популярності лідера Радикальної партії Олег Ляшко в центральних регіонах України цілком закономірне. Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, коментуючи результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова.

Згідно з результатами опитування, Ляшко має відносно високу підтримку в регіонах Заходу, Центру та Півночі.

"Дані соціології цілком логічні, так як центральний регіон України завжди був адресним, цільовим електоратом Ляшка. Лідер "радикалів" дуже популярний у сільських регіонах, де у нього завжди була дуже висока підтримка, як на виборах, так і у міжвиборчий період. І те, що центральні регіони зараз підтримують Ляшка – це свідчення того, що у Ляшка є міцна електоральна база, яка активно розширюється. Ця база дає Ляшко дуже хороші шанси на остаточний результат у президентських виборах і на майбутні парламентські вибори восени 2019 року", - прогнозує Карасьов.

Політолог зазначив також, що крім центрального, західного та північних регіонів Ляшко стрімко набирає популярності і у промислових східних областях. Свідченням тому є підписання 5 березня 2019 року лідером Радикальної партії меморандуму про взаємні дії по відродженню індустріального сектора економіки з Федерацією роботодавців України, вважає Карасьов. 

"В ході осінньої парламентської кампанії Ляшко отримає дуже суттєву підтримку виборців не тільки центральної і західної України. У нього все більше прихильників на промисловому Сході. Іншими словами, у Ляшка є достатній заділ для того, щоб отримати рекордну за чисельністю фракцію в новому складі парламенту. На зростання популярності Ляшка вплинуло те, що він активно відвідує регіони і спілкується з людьми. Ну і, безумовно, його нещадна критика уряду і керівництва "Нафтогазу", викриття корупційних газових схем знайшли широку підтримку виборців у тому числі і в нових електоральних шарах", - резюмував Карасьов.

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