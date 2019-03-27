Рост популярности Ляшко в центральных регионах Украины вполне закономерен, - эксперт

Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Эксперт прокомментировал результаты опроса

Рост популярности лидера Радикальной партии Олег Ляшко в центральных регионах Украины вполне закономерен. Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова.

Согласно результатам опроса, Ляшко имеет относительно высокую поддержку в регионах Запада, Центра и Севера.

"Данные социологии целиком логичны, так как центральный регион Украины всегда был адресным, целевым электоратом Ляшко. Лидер "радикалов" очень популярен в сельских регионах, где у него всегда была очень высокая поддержка, как на выборах, так и в межвыборный период. И то, что центральные регионы сейчас поддерживают Ляшко – это свидетельство того, что у Ляшко есть прочная электоральная база, которая активно расширяется. Эта база дает Ляшко очень хорошие шансы на окончательный результат в президентских выборах и на грядущие парламентские выборы осенью 2019 года", - прогнозирует Карасев.

Политолог отметил также, что кроме центрального, западного и северных регионов Ляшко стремительно набирает популярность и в промышленных восточных областях. Свидетельством тому является подписание 5 марта 2019 года лидером Радикальной партии меморандума о взаимных действиях по возрождению индустриального сектора экономики с Федерацией работодателей Украины, считает Карасев.

"В ходе парламентской осенней кампании Ляшко получит очень существенную поддержку избирателей не только центральной и западной Украины. У него все больше сторонников на промышленном Востоке. Другими словами, у Ляшко есть достаточный задел для того, чтобы получить рекордную по численности фракцию в новом составе парламента. На рост популярности Ляшко оказало влияние то, что он активно посещает регионы и общается с людьми. Ну и, безусловно, его беспощадная критика правительства и руководства "Нафтогаза", разоблачение коррупционных газовых схем нашли широкую поддержку избирателей в том числе и в новых электоральных слоях", - резюмировал Карасев.