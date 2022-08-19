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РосЗМІ підтвердили загибель 5700 своїх військових в Україні: яких втрат найбільше

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Москва, П'ятниця 19 серпня 2022 11:32
РосЗМІ підтвердили загибель 5700 своїх військових в Україні: яких втрат найбільше Фото: росЗМІ підтвердили загибель 5700 своїх військових в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські ЗМІ підтвердили загибель понад 5 700 своїх військових у війні проти України. При цьому найбільше втрат фіксується серед молодших офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

"Станом на 19 серпня вдалося підтвердити загибель 5701 людини", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначає видання, з їх списку на 40-60% менше імен загиблих, ніж реально поховали в Росії.

"Із 5701 встановленого російського військового, який загинув в Україні, 966 осіб (17%) є офіцерами. Найбільша частка втрат припала на молодших офіцерів, також серед загиблих чотири генерали та 34 полковники. При цьому остання новина про загибель російського генерала з'являлася у червні", - пише видання.

Зазначається, що серед регіонів РФ за кількістю підтверджених втрат, як і раніше, лідирують Дагестан (270 осіб), Бурятія (245 осіб) та Краснодарський край (206 осіб).

Там порівнюють, що відомо лише про 14 загиблих із Москви, хоча на столицю припадає майже 9% населення Росії.

"За кількістю абсолютних втрат першому місці піхотинці та десантники. Найшвидшою категорією втрат залишаються ті, кого російські офіційні особи називають добровольцями. Також відомо про загибель 66 військових пілотів - фахівців, які вважаються військовою елітою", - додають у повідомленні.

Дані України

Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 19 серпня російські окупанти втратили від початку повномасштабної війни вже 44 700 своїх військових убитими, з них 400 - за минулу добу.

Що кажуть у світі

За даними The New York Times, кожен день гинуть або отримують поранення 500 російських військовослужбовців.

При цьому військові у Великобританії вважають, що втрати Росії в Україні сягають до 50 000 вбитими та пораненими.

Тим часом директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що, за даними США, російські втрати в Україні наразі досягли близько 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених.

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