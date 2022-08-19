РосСМИ подтвердили гибель 5700 своих военных в Украине: каких потерь больше всего

Российские СМИ подтвердили гибель более 5 700 своих военных в войне против Украины. При этом больше всего потерь фиксируется среди младших офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

"По состоянию на 19 августа удалось подтвердить гибель 5701 человека", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает издание, из их списка на 40-60% меньше имен погибших, чем реально похоронили в России.

"Из 5701 установленного российского военного, который погиб в Украине, 966 человек (17%) являются офицерами. Наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров, также среди погибших четыре генерала и 34 полковника. При этом последняя новость о гибели российского генерала появлялась в июне", - пишет издание.

Отмечается, что среди регионов РФ по количеству подтвержденных потерь, по-прежнему лидируют Дагестан (270 человек), Бурятия (245 человек) и Краснодарский край (206 человек).

Там сравнивают, что известно лишь о 14 погибших из Москвы, хотя на столицу приходится почти 9% населения России.

"По количеству абсолютных потерь первом месте пехотинцы и десантники. Самой стремительной категорией потерь остаются те, кого российские официальные лица называют добровольцами. Также известно о гибели 66 военных пилотов - специалистов, которые считаются военной элитой", - добавляют в сообщении.

Данные Украины

Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 19 августа российские оккупанты потеряли с начала полномасштабной войны уже 44 700 своих военных убитыми, из них 400 - за минувшие сутки.

Что говорят в мире

По данным The New York Times, каждый день гибнут или получают ранения 500 российских военнослужащих.

При этом военные в Великобритании считают, что потери России в Украине достигают до 50 000 убитыми и ранеными.

Между тем директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, по данным США, российские потери в Украине пока достигли около 15 тысяч убитых и, возможно, 45 тысяч раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.