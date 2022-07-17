Втрати Росії в Україні сягають до 50 000 вбитими та пораненими, - глава ЗС Британії

Втрати російської армії у війні проти України складають близько 50 000 військових. Йдеться про загиблих та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна, якого цитує The Guardian .

За його словами, таким чином, Росія втратила понад 30% своєї бойової ефективності на суші, що дає "абсолютну" впевненість - ЗСУ переможуть у війні.

"... 50 000 російських солдатів, які або загинули, або отримали поранення в цій війні, знищено майже 1700 російських танків, знищено майже 4000 бойових броньованих машин, що належать Росії", - каже найвисокопоставленіший військовий офіцер Британії.

При цьому він наголосив, що Росія зазнає невдачі у всіх своїх планах.

"Росія почала це вторгнення з амбіцій захопити всю Україну, Росія мала амбіції взяти міста в перші 30 днів, Росія мала амбіції створити переломи і чинити тиск на НАТО. Тобто - Росія це як виклик світовому порядку, вона зазнає невдачі у всіх цих амбіціях і це вже більш зменшена нація, ніж вона було на початку лютого", - підсумував глава ЗС Британії.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 115 тисяч своїх військових з урахуванням як жертв, так і поранених.

При цьому, за даними Генштабу, станом на сьогодні, РФ втратила у війні проти України близько 38 300 військових вбитими.

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