Росію звинуватили в розпалюванні коронавірусної паніки в Україні та ЄС

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ситуація в Нових Санжарах була спровокована дезінформацією з території Росії

Російські ЗМІ розгорнули "значну дезінформаційну кампанію" проти Заходу, щоб викликати паніку через епідемію коронавіруса. Про це йдеться в документі Європейського союзу, який цитує агентство Reuters.

У спеціалізованій базі даних ЄС зареєстровано майже 80 випадків дезінформації про коронавірус з 22 січня.

"Російськими державними ЗМІ і прокремлівськими виданнями ведеться значна дезінформаційна кампанія щодо COVID-19", - йдеться у внутрішньому документі ЄС від 16 березня, підготовленому Європейською службою зовнішніх зв'язків.

Згідно з документом, "головною метою кремлівської дезінформації є загострення кризи суспільної охорони здоров'я в країнах Заходу... у руслі ширшої стратегії Кремля, що полягає у спробах підриву європейських суспільств".

У звіті згадуються заворушення в кінці лютого в Україні, яка зараз намагається вступити в ЄС і НАТО, в якості прикладу наслідків такої дезінформації.

У ньому говориться, що в фальшивому листі від Міністерства охорони здоров'я України було помилково вказано, що в країні було п'ять випадків захворювання коронавірусом. Українська влада говорить, що лист було створено за межами України, йдеться у звіті ЄС.

"Прокремлівські дезінформаційні повідомлення просувають тезу про те, що коронавірус - це людське творіння, створене Заходом", - йдеться в повідомленні.

В документі процитовані неправдиві новини, створені Росією про Італію, другу найбільш постраждалу країну у світі, про те, що системи охорони здоров'я не зможуть впоратися, і лікарі будуть вибирати, хто виживе чи помре через брак ліжок.

Нагадаємо, українці, евакуйовані із зони спалаху коронавірусу в Ухані (Китай), були розміщені в санаторії Нових Санжарах. Жителі міста виступали проти їх розміщення. Протести 20 лютого переросли в бійки, в результаті яких були потерпілі і затримані.

Зазначимо, станом на 18 березня Україні зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом, 2 з яких - з летальним результатом.