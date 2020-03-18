Россию обвинили в разжигании коронавирусной паники в Украине и ЕС

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ситуация в Новых Санжарах была спровоцирована дезинформацией с территории России

Российские СМИ развернули "значительную дезинформационную кампанию" против Запада, чтобы вызвать панику из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в документе Европейского союза, который цитирует агентство Reuters.

В специализированной базе данных ЕС зарегистрировано почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе с 22 января.

"Российскими государственными СМИ и прокремлевскими изданиями ведется значительная дезинформационная кампания в отношении COVID-19", - говорится во внутреннем документе ЕС от 16 марта, подготовленной Европейской службой внешних связей.

Согласно документу, "главной целью кремлевской дезинформации является обострение кризиса общественного здравоохранения в странах Запада... в русле более широкой стратегии Кремля, заключающейся в попытках подрыва европейских обществ".

В отчете упоминаются беспорядки в конце февраля в Украине, которая сейчас пытается вступить в ЕС и НАТО, в качестве примера последствий такой дезинформации.

В нем говорится, что в фальшивом письме от Министерства здравоохранения Украины было ложно указано, что в стране было пять случаев заболевания коронавирусом. Украинские власти говорят, что письмо было создано за пределами Украины, говорится в отчете ЕС.

"Прокремлевские дезинформационные сообщения продвигают тезис о том, что коронавирус - это человеческое творение, созданное Западом", - говорится в сообщении.

В документе процитированы ложные новости, созданные Россией об Италии, второй наиболее пострадавшей страной в мире, о том, что системы здравоохранения не смогут справиться, и врачи будут выбирать, кто выживет или умрет из-за нехватки кроватей.

Напомним, украинцы, эвакуированные из зоны вспышки коронавируса в Ухане (Китай), были размещены в санатории в Новых Санжарах. Жители города выступали против их размещения. Протесты 20 февраля переросли в потасовки, в результате которых были пострадавшие и задержанные.

Отметим, по состоянию на 18 марта Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, 2 из которых - с летальным исходом.