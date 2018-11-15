Російське ФСБ досі утримує кримських татар на "Чонгарі"

Фото: Наріман Джеляль (facebook.com/QHA)

"Бесіди" з російськими силовиками тривали кілька годин

На адмінкордоні між анексования Росією Кримом і материковою Україною російські силовики продовжують утримувати кримських татар - Леммара Юнусова, Мустафу Асаба і Нарімана Джеляла, яких сьогодні вже затримували для "бесіди". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Зокрема, він зазначив, що "бесіди" з російськими силовиками тривали кілька годин, після чого всіх їх пропустили для проходження митного і паспортного контролю.

За його словами, російським митникам не сподобалося, що кримські татари везли з собою з материкової України книгу про анексію Криму, написану українським автором, і монету, викарбувану на честь 100-річчя Курултаю кримськотатарського народу.

"Ми досі перебуваємо на КПП, нам не говорять, ким, на якій підставі нас утримують", - зазначив Джелял.

Крім того, Джелял додав, що російські силовики мають намір оформити вилучення книги, яка, за їх словами, "містить екстремістські матеріали".

Нагадаємо, сьогодні вдень в окупованому Криму на адміністративному кордоні з Херсонською областю ФСБ затримали Нарімана Джелялова.

Раніше лідер кримських татар Мустафа Джемілєв під час конференції делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання 12 листопада заявив, що є пропозиція від делегатів виключати з Меджлісу за співпрацю з російською владою.