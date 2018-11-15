Российское ФСБ до сих пор удерживает крымских татар на "Чонгаре"

Фото: Нариман Джелялов (facebook.com/QHA)

"Беседы" с российскими силовиками продолжались несколько часов

На админгранице между аннексированным Россией Крымом и материковой частью Украины российские силовики продолжают удерживать крымских татар - Леммара Юнусова, Мустафу Асаба и Наримана Джеляла, которых сегодня уже задерживали для "беседы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

В частности, он отметил, что "беседы" с российскими силовиками продолжались несколько часов, после чего всех пропустили для прохождения таможенного и паспортного контроля.

По его словам, российским таможенникам не понравилось, что крымские татары везли с собой с материковой Украины книгу об аннексии Крыма, написанную украинским автором, и монету, отчеканенную в честь 100-летия Курултая крымскотатарского народа.

"Мы до сих пор находимся на КПП, нам не говорят, в каком качестве, на каком основании нас удерживают", - отметил Джелял.

Кроме того, Джелял добавил, что российские силовики намерены оформить изъятие книги, которая, по их словам, "содержит экстремистские материалы".

Напомним, сегодня днем в оккупированном Крыму на административной границе с Херсонской областью ФСБ задержали Наримана Джелялова.

Ранее лидер крымских татар Мустафа Джемилев во время конференции делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва 12 ноября заявил, что есть предложение от делегатов исключать из Меджлиса за сотрудничество с российской властью.