Російський вертоліт порушив повітряний простір України. Київ вимагає пояснень

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

За його даними, наряд прикордонників у Сумській області зафіксував, як російський вертоліт заглибився в повітряний простір України на 50 метрів, після чого розвернувся і покинув територію України.

Держприкордонслужба направила лист в прикордонне управління ФСБ Росії в Білгородській і Воронезькій областях про порушення повітряного простору України. У ньому ДПСУ вимагає повідомити про приналежність вертольота і обставини, за яких він залетів у повітряний простір сусідньої держави. Відповідь очікується.

Також Прикордонна служба повідомила про ситуацію відповідні міністерства і відомства.