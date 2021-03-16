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Російський вертоліт порушив повітряний простір України. Київ вимагає пояснень

Автор: Роман Тверденко

Російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України в Сумській області. Прикордонники намагаються з'ясувати у росіян обставини такого маневру.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

За його даними, наряд прикордонників у Сумській області зафіксував, як російський вертоліт заглибився в повітряний простір України на 50 метрів, після чого розвернувся і покинув територію України.

Держприкордонслужба направила лист в прикордонне управління ФСБ Росії в Білгородській і Воронезькій областях про порушення повітряного простору України. У ньому ДПСУ вимагає повідомити про приналежність вертольота і обставини, за яких він залетів у повітряний простір сусідньої держави. Відповідь очікується.

Також Прикордонна служба повідомила про ситуацію відповідні міністерства і відомства.

Нагадаємо, на вихідних у Волинській області, на кордоні України і Білорусі, затримали двох громадян Росії і Білорусі. Вони намагалися потрапити в Україну в обхід пункту пропуску.

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