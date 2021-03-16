Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Киев требует объяснений

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

По его данным, наряд пограничников в Сумской области зафиксировал, как российский вертолет углубился в воздушное пространство Украины на 50 метров, после чего развернулся и покинул территорию Украины.

Госпогранслужба направила письмо в пограничное управление ФСБ России в Белгородской и Воронежской областях о нарушении воздушного пространства Украины. В нем ГПСУ требует сообщить о принадлежности вертолета и обстоятельствах, из-за которых он залетел в воздушное пространство соседнего государства. Ответ ожидается.

Также Погранслужба уведомила о ситуации соответствующие министерства и ведомства.