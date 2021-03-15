ЗСУ у 2014 році могли взяти під контроль аеродроми в Криму, - генерал Назаров
Під час окупації Росією Криму в 2014 році українська армія планувала взяти під контроль і утримувати кримські аеродроми та інші стратегічні об'єкти. Однак план був скасований.
Про це заявив перший заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Віктор Назаров, передає "Крим.Реалії".
Назаров був у складі військової делегації в Крим.
"Ті задуми передбачали наше силове втручання в Криму. Ми розуміли, що завдання досить складне і навряд чи може бути виконано на 100%. Проте взяти під контроль ключові аеродроми, ключові об'єкти, як потім було на Донбасі, воно було реальне. Я досі аналізую і роблю висновок, що ця задача була реальна", - сказав Назаров.
Він заявив, що боєготових частин було більш ніж достатньо для того, щоб не тільки чинити опір, але і застосовувати його.
"Затвердили те, що треба підготувати сили і засоби. Перший ешелон - це були високомобільні десантні війська. Вони мали з декількох аеродромів - Дніпро, Львів, Озерне, завантажитися на Іл-76 і АН-26. Літакам було поставлено завдання "злетіти", і вони почали рухатися по вказаному маршруту на аеродроми. Вертольотам було поставлено завдання доставити командування сухопутних військ", - розповів генерал.
Підрозділи мали прибути на аеродроми, наближені до Криму: Кульбакіно Миколаївської області, Мелітополь, Херсон. І вже звідти мали перекидатися на територію Криму, на аеродроми Саки, Бельбек, Кіровськ, Джанкой. І другий ешелон - сухопутний - мав рухатися по перешийку, брати їх під контроль.
За його словами, відповідний план на початку березня 2014 року розглядав Генштаб ЗСУ, однак пізніше його скасував начальник Генштабу Михайло Куцин.
Нагадаємо, вчора Рада нацбезпеки і оборони затвердила державну Стратегію деокупації Криму. Вона буде відкритою для всіх.
Крім того, сьогодні президент Володимир Зеленський закликав забути про те, що Україна забуде про окупований Крим. Він хоче розібратися з питанням, хто створив умови для окупації півострову.
Додамо, нещодавно Кулеба назвав "три стовпи" для повернення окупованого Криму. Серед них - затверджена стратегія деокупації.